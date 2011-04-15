Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 13 декабря

Банк России установил на 13 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.5182

1 Азербайджанский манат 37.2683

100 Армянских драмов 13.2271

1 Белорусский рубль 29.9946

1 Болгарский лев 35.9973

1 Бразильский реал 15.3304

100 Венгерских форинтов 21.3362

1000 Вон Республики Корея 53.2409

10 Гонконгских долларов 80.9890

10 Датских крон 94.2064

1 Доллар США 63.2257

1 Евро 70.4271

100 Индийских рупий 89.4864

100 Казахстанских тенге 16.4361

1 Канадский доллар 48.0183

100 Киргизских сомов 90.3224

10 Китайских юаней 89.8973

10 Молдавских леев 36.4939

1 Новый туркменский манат 18.0903

10 Норвежских крон 69.4803

1 Польский злотый 16.4223

1 Румынский лей 14.7293

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.1307

1 Сингапурский доллар 46.6094

10 Таджикских сомони 65.2147

1 Турецкая лира 10.9027

10000 Узбекских сумов 66.2917

10 Украинских гривен 26.8190

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 83.4959

10 Чешских крон 27.5902

10 Шведских крон 67.3955

1 Швейцарский франк 64.3846

10 Южноафриканских рэндов 43.1236

100 Японских иен 58.2082

"AK&M" от 12.12.2019