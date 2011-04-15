Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 13 декабря

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Банк России установил на 13 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.5182
1 Азербайджанский манат 37.2683
100 Армянских драмов 13.2271
1 Белорусский рубль 29.9946
1 Болгарский лев 35.9973
1 Бразильский реал 15.3304
100 Венгерских форинтов 21.3362
1000 Вон Республики Корея 53.2409
10 Гонконгских долларов 80.9890
10 Датских крон 94.2064
1 Доллар США 63.2257
1 Евро 70.4271
100 Индийских рупий 89.4864
100 Казахстанских тенге 16.4361
1 Канадский доллар 48.0183
100 Киргизских сомов 90.3224
10 Китайских юаней 89.8973
10 Молдавских леев 36.4939
1 Новый туркменский манат 18.0903
10 Норвежских крон 69.4803
1 Польский злотый 16.4223
1 Румынский лей 14.7293
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.1307
1 Сингапурский доллар 46.6094
10 Таджикских сомони 65.2147
1 Турецкая лира 10.9027
10000 Узбекских сумов 66.2917
10 Украинских гривен 26.8190
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 83.4959
10 Чешских крон 27.5902
10 Шведских крон 67.3955
1 Швейцарский франк 64.3846
10 Южноафриканских рэндов 43.1236
100 Японских иен 58.2082
"AK&M" от 12.12.2019