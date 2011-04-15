Банк России на 13 декабря понизил курс евро к рублю почти на 3 копейки до 70.4271 руб., курс доллара США - почти на 34 копейки до 63.2257 руб.

Банк России на 13 декабря понизил официальный курс евро к рублю почти на 3 копейки до 70.4271 руб. с 70.4558 руб., курс доллара США - почти на 34 копейки до 63.2257 руб. с 63.5653 руб. 12 декабря.



Стоимость бивалютной корзины на 13 декабря уменьшилась почти на 20 копеек (-0.3%) до 66.4663 руб. с 66.6660 руб. 12 декабря.



"AK&M" от 12.12.2019