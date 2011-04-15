ВТБ намерен в I квартале разместить структурные облигации

ВТБ намерен в I квартале 2020 года разместить структурные облигации. Об этом говорится в сообщении банка.



ЦБ зарегистрировал программу облигаций ВТБ серии С-1, в рамках которой можно эмитировать такие бумаги. Регистрация программы открывает широкие возможности для размещения различных инструментов, которые ранее были недоступны ввиду ограничений российского законодательства.



В рамках программы планируется эмитировать такие типы облигаций, как обратно-конвертируемые, кредитные, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. Срок её действия неограничен, максимальный объём всех выпусков составит 1 трлн руб. при возможном сроке обращения бумаг до 100 лет.



Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов и ограничены в обороте в соответствии с законодательством РФ.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.





"AK&M" от 12.12.2019