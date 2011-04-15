Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, закон о повышении МРОТ на 7.5%

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о повышении с 2020 года уровня минимального размера оплаты труда. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Закон устанавливает МРОТ с 1 января 2020 года в 12.13 тыс. руб. в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года. Таким образом, повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 года 11.28 тыс. руб. в месяц составит 850 руб. (рост на 7.5%).



Предусматривается, что ежегодно устанавливаемый с 1 января МРОТ должен быть не только равен величине прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года, но может и превышать эту величину, что также уже предусмотрено Трудовым кодексом РФ.





"AK&M" от 12.12.2019