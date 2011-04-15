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12/12/2019
15:49

Госдума приняла закон об информировании граждан о льготах

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в закон "О государственной социальной помощи", регулирующие порядок информирования граждан о мерах социальной защиты и поддержки. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

В России создаётся единый механизм информирования граждан о мерах социальной защиты и положенных им льготах с помощью создания единого call-центра, сайта "Госуслуги" или при обращении в уполномоченные органы власти.

Получить информацию о мерах соцзащиты через портал "Госуслуги" можно будет уже с 1 декабря 2020 года, через единый call-центр с 1 июля 2021 года, путем личного посещения органов власти - с 1 января 2022 года.



"AK&M" от 12.12.2019
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