Госдума приняла закон об информировании граждан о льготах

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в закон "О государственной социальной помощи", регулирующие порядок информирования граждан о мерах социальной защиты и поддержки. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



В России создаётся единый механизм информирования граждан о мерах социальной защиты и положенных им льготах с помощью создания единого call-центра, сайта "Госуслуги" или при обращении в уполномоченные органы власти.



Получить информацию о мерах соцзащиты через портал "Госуслуги" можно будет уже с 1 декабря 2020 года, через единый call-центр с 1 июля 2021 года, путем личного посещения органов власти - с 1 января 2022 года.







"AK&M" от 12.12.2019