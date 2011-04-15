Азиатский банк инфраструктурных инвестиций одобрил суверенный заём для РФ на $500 млн

Совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный заём для РФ в $500 млн на цели финансирования пилотного российского проекта в портфеле банка – "Программы инфраструктурного развития Российской Федерации". Это первый с 2014 года кредит от международного института развития с участием западных акционеров, выданный России, говорится в сообщении Минэкономразвития.



Первая часть займа ($96.7 млн) будет использована для реконструкции участка трассы Р-21 "Кола", которая следует от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск и Печенгу к российско-норвежской границе. Дальнейшие транши также послужат развитию дорожной инфраструктуры. Подпроекты на оставшуюся сумму ещё предстоит определить.



Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, созданный по инициативе КНР, начал операционную деятельность в январе 2016 года. За это время членами института развития стали 75 стран, еще 25 стран проходят процедуры, необходимые для вступления в организацию. Китай и Индия являются крупнейшими акционерами АБИИ с долями (голосующими акциями) в 26.5% и 7.6% соответственно. В организации также представлены западные страны с долей голосов в 25%.



"AK&M" от 12.12.2019