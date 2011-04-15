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12/12/2019
17:40

Участники торгов на рынке драгметаллов МосБиржи заключили первые сделки с золотом по торговому линку с крупнейшими провайдерами ликвидности в Лондоне

На этой неделе участники торгов на рынке драгоценных металлов Московской Биржи заключили первые сделки с золотом по торговому линку с крупнейшими провайдерами ликвидности в Лондоне. Общий объём сделок участников превысил $2 млн, говорится в сообщении биржи.

Ожидается, что в следующем году начнёт работу торгово-клиринговый линк с Шанхайской биржей золота, который позволит российским участникам получить доступ к крупнейшему в мире китайскому рынку золота, заключая сделки с золотом локо Шанхай с расчётами через НКЦ.

Торги на рынке драгоценных металлов Московской Биржи стартовали в 2013 году. Доступ к рынку имеют 56 профессиональных участников. Сделки спот и своп с золотом и серебром заключаются с участием центрального контрагента, функции которого выполняет Национальный клиринговый центр.


"AK&M" от 12.12.2019
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