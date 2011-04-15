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12/12/2019
18:23

Совет директоров ЛУКОЙЛа внёс изменения в положение о дивидендной политике

Совет директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" внёс изменения в положение о дивидендной политике. Об этом говорится в сообщении компании.

Изменения базируются на следующих основных принципах дивидендной политики, утверждённых решением совета директоров 16 октября.

Так, общая сумма дивидендов по размещённым акциям компании за вычетом акций, принадлежащих организациям Группы "ЛУКОЙЛ", составляет не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока компании.

Скорректированный свободный денежный поток рассчитывается по данным консолидированной финансовой отчётности ПАО "ЛУКОЙЛ", подготовленной в соответствии с МСФО, и определяется как чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капитальных затрат, уплаченных процентов, погашения обязательств по аренде, а также расходов на приобретение акций ПАО "ЛУКОЙЛ".

Дивиденд на одну обыкновенную акцию округляется до цифры, кратной одному российскому рублю; дивиденды выплачиваются дважды в год, при этом размер промежуточного дивиденда рассчитывается по данным консолидированной финансовой отчётности за 6 месяцев.

ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.


"AK&M" от 12.12.2019
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