Доходы РЖД от зарубежных проектов достигнут почти 0.5 трлн руб.

РЖД по итогам 2019 года планируют получить свыше 467 млрд руб. доходов от зарубежной деятельности. Об этом заявил первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Сергей Павлов, выступая на итоговом заседании правления компании, говорится в сообщении РЖД.



Он также подчеркнул, что в следующем году компания рассчитывает повысить этот показатель до 550 млрд руб. По его мнению, необходимые заделы для этого у холдинга есть как в инжиниринге, строительстве и поставках, так и в перевозках грузов и пассажиров.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.





"AK&M" от 12.12.2019