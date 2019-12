Правление Газпрома одобрило проекты инвестпрограммы и бюджета на 2020 год

Правление ПАО "Газпром" приняло к сведению информацию о предварительных итогах работы компании в 2019 году и о прогнозе инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2021-2022 годы. Об этом говорится в сообщении компании.



Правление также одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2020 год.



В соответствии с проектом инвестиционной программы на 2020 год, общий объем освоения инвестиций составит 1.105 трлн руб. В том числе объем капитальных вложений - 933.403 млрд руб., расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов - 89.972 млрд руб. Объем долгосрочных финансовых вложений - 81.349 млрд руб.



Согласно проекту бюджета (финансового плана) ПАО "Газпром" на 2020 год, размер финансовых заимствований (не включая внутригрупповые заимствования) составит 557.769 млрд руб. Одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств Газпрома без дефицита, в полном объеме. Решения по привлечению заемных средств в рамках Программы заимствований планируется принимать исходя из рыночных условий, ликвидности и потребности Газпрома в финансировании.



Информация о предварительных итогах работы Газпрома в 2019 году, проекты инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) компании на 2020 год и прогнозные показатели инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2021-2022 годы будут внесены на рассмотрение советом директоров.



Отметим, основные инвестиции ПАО "Газпром", включенные в инвестиционную программу на 2020 год, предусмотрены для финансирования приоритетных проектов, направленных на реализацию стратегических задач компании. Среди них - развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и на Востоке России, газотранспортной системы в Северо-Западном регионе страны, продолжение строительства газопровода "Сила Сибири", а также проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб.



"AK&M" от 12.12.2019