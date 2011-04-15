На трассе М-4 "Дон" построят новые развязки и пешеходные переходы

На трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае построят новые развязки и пешеходные переходы.



Как говорится в сообщении Главгосэкспертизы, проектно-сметную документацию на строительство дорожных сооружений и объектов комплексного обустройства трассы рассмотрели эксперты ведомства, выдав по итогам проведения государственной экспертизы положительные заключения.



Первым проектом, получившим положительное заключение Главгосэкспертизы России после повторного рассмотрения, запланировано двухэтапное строительство транспортных развязок - на участках км 1504+700 и км 1515+300, расположенных в городском округе Геленджика. В рамках первого этапа будут проложены участок основной дороги протяженностью 3.5 км и разворот в разных уровнях. Также модернизируют транспортную развязку. Второй этап реализуется в три пусковых комплекса, которыми предусмотрены строительство участков протяженностью 1.8 км, 1 км и 1.5 км, транспортных развязок, разворота в разных уровнях и выполнение иных работ, необходимых для реализации проекта.



Ещё одним проектом, документацию по которому рассмотрели эксперты Ростовского филиала Главгосэкспертизы России, запланированы ликвидация существующих наземных и строительство новых надземных пешеходных переходов. Переходы будут сооружены в местах расположения остановок общественного транспорта, в непосредственной близости от примыканий к трассе автомобильных дорог местного значения, ведущих к селу Алексеевское и поселку Семеновка в Кущевском районе и к поселку Заречный в Выселковском районе Краснодарского края. Работы по обоим проектам финансируются из средств федерального бюджета Российской Федерации.



Ранее Саратовский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел представленную повторно проектно-сметную документацию на устройство электроснабжения и освещения платного участка автомобильной дороги М-4 "Дон" в Воронежской области.



М-4 "Дон", построенная в 1959-1967 годах как маршрут N 5, с 2010 года находится в доверительном управлении государственной компании "Автодор". Трасса соединяет Москву и Новороссийск и пересекает территорию семи субъектов Российской Федерации, в том числе города Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар.



"AK&M" от 12.12.2019