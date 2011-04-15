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12/12/2019
17:58

Госдума обязала уведомлять о блокировке онлайн-кошельков

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в закон "О национальной платежной системе", по которым в случае приостановления или прекращения электронного денежного перевода клиента оператор обязан будет в тот же день уведомить клиента и сообщить о причине блокировки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.

Ранее были установлены правила, по которым сомнительные переводы и платежи могут блокироваться. Граждане часто жалуются на то, что средства на их личных счетах блокируют без предупреждения. Это становится причиной убытков и доставляет неудобства, подчеркивается в сообщении.



"AK&M" от 12.12.2019
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