Госдума приняла во втором чтении законопроект, освобождающий от НДФЛ компенсации обманутым дольщикам

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Госдума приняла во втором чтении проект поправок в Налоговый кодекс, освобождающий от подоходного налога компенсацию обманутым дольщикам. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.
Такие компенсации начали выплачиваться с 1 декабря 2019 года.
Норма федерального закона об освобождении от уплаты НДФЛ будет применяться в отношении выплат, полученных дольщиками, начиная с налогового периода 2019 года.
"AK&M" от 12.12.2019