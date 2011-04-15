Госдума приняла во втором чтении законопроект, освобождающий от НДФЛ компенсации обманутым дольщикам

Госдума приняла во втором чтении проект поправок в Налоговый кодекс, освобождающий от подоходного налога компенсацию обманутым дольщикам. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Такие компенсации начали выплачиваться с 1 декабря 2019 года.



Норма федерального закона об освобождении от уплаты НДФЛ будет применяться в отношении выплат, полученных дольщиками, начиная с налогового периода 2019 года.





"AK&M" от 12.12.2019