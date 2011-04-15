Дайджест газеты "Коммерсант" от 13 декабря 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 13 декабря 2019 года.



СОВЛАДЕЛЕЦ "ТУСАРА" НАШЕЛСЯ В МЮНХЕНЕ

В ГЕРМАНИИ АРЕСТОВАН БАНКИР, РАЗЫСКИВАЕМЫЙ РОССИЕЙ



Как стало известно "Ъ", в Мюнхене задержан находившийся в международном розыске один из соучредителей банка "Тусар" Андрей Ефремов. Его кредитное учреждение после лишения лицензии в сентябре 2015 года задолжало клиентам 17,2 млрд руб. Впрочем, с экстрадицией господина Ефремова могут возникнуть проблемы из-за расстрела в Берлине бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили. Как считают немецкие следователи, это убийство было совершено наемным убийцей по заказу российских властей.





КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СОЛЬ

РУДНИК АРТЕМА ЧАЙКИ ВЫРВАЛСЯ В ЛИДЕРЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ



Российские производители пищевой соли продолжают вытеснять импортную продукцию: за три квартала текущего года они увеличили поставки на 5%, до 625,43 тыс. тонн. Самым быстрорастущим стал иркутский Тыретский солерудник Артема Чайки, чьи отгрузки выросли почти на 13% и превысили 86 тыс. тонн. Дальнейшему увеличению выпуска российской соли мешает импортная продукция по демпинговым ценам, считают эксперты.





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"AK&M" от 13.12.2019