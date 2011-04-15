Повтор! ВВП РФ в III квартале, по первой оценке Росстата, вырос на 1.7%

ВВП РФ в III квартале 2019 года, по первой оценке, вырос на 1.7% и составил в текущих ценах 28 трлн руб. Об этом свидетельствуют данные Росстата.



Наибольший рост индекса физического объема валовой добавленной стоимости к соответствующему периоду предыдущего года продемонстрировали добыча полезных ископаемых (рост на 2% по сравнению с III кварталом 2018 года), обрабатывающие производства (+2.5%), оптовая и розничная торговля (+2.2%), деятельность по операциям с недвижимым имуществом (+2.2%), финансовая и страховая деятельность (+7.9%).





"AK&M" от 12.12.2019