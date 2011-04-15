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13/12/2019
09:09

Повтор! ВВП РФ в III квартале, по первой оценке Росстата, вырос на 1.7%

ВВП РФ в III квартале 2019 года, по первой оценке, вырос на 1.7% и составил в текущих ценах 28 трлн руб. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Наибольший рост индекса физического объема валовой добавленной стоимости к соответствующему периоду предыдущего года продемонстрировали добыча полезных ископаемых (рост на 2% по сравнению с III кварталом 2018 года), обрабатывающие производства (+2.5%), оптовая и розничная торговля (+2.2%), деятельность по операциям с недвижимым имуществом (+2.2%), финансовая и страховая деятельность (+7.9%).


"AK&M" от 12.12.2019
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