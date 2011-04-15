ВТБ запустил биржевой фонд для инвестиций в российские еврооблигации

ВТБ запустил первый и единственный в России биржевой фонд, инвестирующий в бумаги Индекса Мосбиржи корпоративных российских еврооблигаций. Об этом говорится в сообщении банка.



Фонд даёт возможность вложить средства в валюте в диверсифицированный портфель еврооблигаций, номинированных в долларах США, выпущенных российскими компаниями, или их SPV. Комиссия брокера (Банк ВТБ ПАО) за сделки с паями фонда - 0%. ВТБ первым на российском рынке установил нулевые комиссии по операциям с биржевыми фондами с момента запуска таких продуктов в феврале 2019 года. Текущая доходность к погашению модельного портфеля российских корпоративных еврооблигаций составляет 3.3% в долларах США.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 13.12.2019