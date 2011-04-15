Минсельхоз представит проект сельской льготной ипотеки на XVIII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России"

Заместитель директора Департамента развития сельских территорий Минсельхоза Елена Петрикова представит проект сельской льготной ипотеки на XVIII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России".



"Минсельхоз также рассчитывает на то, что сельская ипотека привлечёт жителей городов в сельские территории и будет способствовать обратной миграции", - отмечает Е.Петрикова.



Ипотечный продукт "сельская льготная ипотека" будет действовать с 2020 года. Максимальная ставка составит 3%. При условии софинансирования со стороны регионов она может быть снижена до 0.1%.



Ежегодная XVIII Всероссийская конференция "Ипотечное кредитование в России" состоится 31 января 2020 года, основная тема "Ипотека 2020: эскроу и цифровая экосреда". Организатор Информационное агентство AK&M.



Регистрация открыта на официальном сайте проекта: www.akm.ru/ipoteka2020/





"AK&M" от 13.12.2019