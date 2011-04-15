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13/12/2019
13:01

Минсельхоз представит проект сельской льготной ипотеки на XVIII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России"

Заместитель директора Департамента развития сельских территорий Минсельхоза Елена Петрикова представит проект сельской льготной ипотеки на XVIII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России".

"Минсельхоз также рассчитывает на то, что сельская ипотека привлечёт жителей городов в сельские территории и будет способствовать обратной миграции", - отмечает Е.Петрикова.

Ипотечный продукт "сельская льготная ипотека" будет действовать с 2020 года. Максимальная ставка составит 3%. При условии софинансирования со стороны регионов она может быть снижена до 0.1%.

Ежегодная XVIII Всероссийская конференция "Ипотечное кредитование в России" состоится 31 января 2020 года, основная тема "Ипотека 2020: эскроу и цифровая экосреда". Организатор Информационное агентство AK&M.

Регистрация открыта на официальном сайте проекта: www.akm.ru/ipoteka2020/


"AK&M" от 13.12.2019
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