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13/12/2019
10:31

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Невского банка

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Невского банка (Санкт-Петербург). По величине активов кредитная организация занимала 317-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении регулятора.

Невский банк полностью утратил собственные средства (капитал) вследствие хищения значительной части активов; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

В первой декаде декабря 2019 года неустановленными лицами у кредитной организации похищены наличность и ценные бумаги на 3 млрд руб. Банк сформировал необходимые резервы на возможные потери по фактически отсутствующим активам, что привело к полной утрате его собственных средств (капитала). По указанному факту хищения денежных средств на основании заявления кредитной организации правоохранительными органами возбуждено уголовное дело, подчёркивает ЦБ.

В кредитной организации будет действовать временная администрация Банка России до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены. Невский банк является участником системы страхования вкладов.


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