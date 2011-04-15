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13/12/2019
11:34

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка (Иваново). По величине активов кредитная организация занимала 204-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении регулятора.

Банк допускал нарушения нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Кредитная организация представляла в уполномоченный орган некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю; проводила операции, имеющие признаки вывода активов.

Кранбанк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. По оценке ЦБ, адекватное отражение в финансовой отчётности кредитной организации принимаемых рисков приводит к значительному (более 45%) снижению капитала и, как следствие, возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создает реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

В ходе инспекционной проверки Банк России выявил обесценение значительной части активов Кранбанка. В адрес кредитной организации направлено предписание с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчётности своего реального финансового положения.

Кранбанк осуществлял крупные платежи, имеющие признаки вывода активов, по заключенным арендным договорам. Условия указанных сделок носили нерыночный характер и обязывали кредитную организацию совершать предварительные платежи, в несколько раз превышающие стоимость арендуемых объектов недвижимости. Информация о проводившихся кредитной организацией операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.

В кредитной организации будет действовать временная администрация Банка России до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены. Кранбанк является участником системы страхования вкладов.

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