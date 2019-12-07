Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
ЦБ РФ установил официальный курс евро на 14 декабря в размере 69.8608 руб. против 70.4271 руб. на 13 декабря.
Курс евро за последние 5 дней:
13.12.19 - 70.4271 руб.
12.12.19 - 70.4558 руб.
11.12.19 - 70.3881 руб.
10.12.19 - 70.5047 руб.
07.12.19 - 70.7584 руб.
"AK&M" от 13.12.2019