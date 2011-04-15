В.Путин отправил в отставку губернатора Иркутской области С.Левченко

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко в связи с его заявлением о досрочном прекращении полномочий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Игорь Кобзев, который до настоящего времени занимал пост замглавы МЧС - главного государственного инспектора по пожарному надзору.



С.Левченко стал губернатором Иркутской области в 2015 году. Он получил более 56% голосов избирателей, обойдя кандидата от "Единой России". В 1999 году С.Левченко избрался депутатом Госдумы по списку КПРФ.





"AK&M" от 13.12.2019