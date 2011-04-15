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13/12/2019
14:24

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 14 декабря

Банк России установил на 14 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 43.3002
1 Азербайджанский манат 36.8726
100 Армянских драмов 13.0867
1 Белорусский рубль 29.7736
1 Болгарский лев 35.7352
1 Бразильский реал 15.2915
100 Венгерских форинтов 21.2506
1000 Вон Республики Корея 53.3759
10 Гонконгских долларов 80.1661
10 Датских крон 93.5337
1 Доллар США 62.5544
1 Евро 69.8608
100 Индийских рупий 88.4836
100 Казахстанских тенге 16.2637
1 Канадский доллар 47.5157
100 Киргизских сомов 89.3634
10 Китайских юаней 89.5605
10 Молдавских леев 36.1586
1 Новый туркменский манат 17.8983
10 Норвежских крон 69.2287
1 Польский злотый 16.3383
1 Румынский лей 14.6275
1 СДР (специальные
права заимствования) 86.3532
1 Сингапурский доллар 46.2475
10 Таджикских сомони 64.6156
1 Турецкая лира 10.8160
10000 Узбекских сумов 65.6739
10 Украинских гривен 26.6246
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 83.8542
10 Чешских крон 27.4025
10 Шведских крон 66.9110
1 Швейцарский франк 63.6427
10 Южноафриканских рэндов 43.2959
100 Японских иен 57.0596

"AK&M" от 13.12.2019
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