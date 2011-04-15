Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 14 декабря

Банк России установил на 14 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.3002

1 Азербайджанский манат 36.8726

100 Армянских драмов 13.0867

1 Белорусский рубль 29.7736

1 Болгарский лев 35.7352

1 Бразильский реал 15.2915

100 Венгерских форинтов 21.2506

1000 Вон Республики Корея 53.3759

10 Гонконгских долларов 80.1661

10 Датских крон 93.5337

1 Доллар США 62.5544

1 Евро 69.8608

100 Индийских рупий 88.4836

100 Казахстанских тенге 16.2637

1 Канадский доллар 47.5157

100 Киргизских сомов 89.3634

10 Китайских юаней 89.5605

10 Молдавских леев 36.1586

1 Новый туркменский манат 17.8983

10 Норвежских крон 69.2287

1 Польский злотый 16.3383

1 Румынский лей 14.6275

1 СДР (специальные

права заимствования) 86.3532

1 Сингапурский доллар 46.2475

10 Таджикских сомони 64.6156

1 Турецкая лира 10.8160

10000 Узбекских сумов 65.6739

10 Украинских гривен 26.6246

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 83.8542

10 Чешских крон 27.4025

10 Шведских крон 66.9110

1 Швейцарский франк 63.6427

10 Южноафриканских рэндов 43.2959

100 Японских иен 57.0596

"AK&M" от 13.12.2019