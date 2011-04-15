Банк России на 14 декабря понизил курс евро к рублю почти на 57 копеек до 69.8608 руб., курс доллара США - более чем на 67 копеек до 63.5544 руб.

Банк России на 14 декабря понизил официальный курс евро к рублю почти на 57 копеек до 69.8608 руб. с 70.4271 руб., курс доллара США - более чем на 67 копеек до 62.5544 руб. с 63.2257 руб. 13 декабря.



Стоимость бивалютной корзины на 14 декабря уменьшилась более чем на 62 копейки (-0.94%) до 65.8423 руб. с 66.4663 руб. 13 декабря.



"AK&M" от 13.12.2019