В.Путин отправил в отставку губернатора Еврейской автономной области А.Левинталя

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя в связи с его заявлением о досрочном прекращении полномочий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



А.Левинталь занимал этот пост с 2015 года.

Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Ростислав Гольдштейн. Он родился в 1969 году в Тверской области. В 1995 году окончил Московскую академию экономики и права, в 2007 году - университет Российской академии образования, в 2009 году - Северо-Западную академию государственной службы. В 1990-1992 годах работал водителем в АО "Северпрогресс", в 2001-2004 годах являлся гендиректором торгового центра "Гольдштейн". В 2003 году стал депутатом Госсовета Республики Коми, в 2011 году - депутатом Госдумы, в 2015 году - членом Совета Федерации.





"AK&M" от 13.12.2019