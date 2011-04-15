Госдума приняла в первом чтении законопроект о дополнительной защите прав обманутых дольщиков

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" и ряд других законов в части усиления защиты прав участников строительства.



Законопроект даёт возможность фонду выплачивать компенсации дольщикам за счёт компенсационного фонда вне зависимости от уплаты застройщиками-банкротами взносов в этот фонд. Также предполагается распространить действующие механизмы защиты дольщиков на членов ЖСК, созданных вне процедуры банкротства застройщика, включая возможность выплаты гражданам возмещения при банкротстве такого ЖСК.



Кроме того, документом предлагаются законодательные изменения, внесённые в процедуру банкротства застройщика после 1 января 2018 года, распространить на дела о банкротстве, возбужденные до этой даты, при условии, что в рамках этих дел не начаты расчёты с кредиторами третьей очереди.



"AK&M" от 13.12.2019