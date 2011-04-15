Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий розничную продажу пива на стадионах во время официальных спортивных соревнований по футболу

Госдума приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и статью 20 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроектом, авторами которого стали заместитель председателя ГД от фракции ЛДПР Игорь Лебедев и член Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, предлагается разрешить розничную продажу пива и пивных напитков во время официальных спортивных соревнований по футболу, за исключением детско-юношеских матчей.



Продавать пиво на стадионах смогут организации и индивидуальные предприниматели, заключившие договоры с организаторами соревнований.



При этом в законопроекте подчёркивается, что доходы от заключения соглашений на продажу пива на футбольных матчах их организаторами должны будут направляться на развитие профессионального и детско-юношеского спорта.





"AK&M" от 13.12.2019