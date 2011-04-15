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13/12/2019
17:22

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о запрете деятельности унитарных предприятий на конкурентных рынках

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о запрете деятельности унитарных предприятий на конкурентных рынках. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Запрет деятельности унитарных предприятий будет действовать только на конкурентных рынках.

"В Российской Федерации на 1 января 2019 года было зарегистрировано 16.867 тыс. унитарных предприятий, что на 49% больше по сравнению с данными за 1 января 2013 года. Более трети (38%) таких предприятий работают в сферах с развитой конкуренцией, таких как сделки с недвижимостью, аренда, торговля", - подчеркнул замглавы ФАC Сергей Пузыревский.

Деятельность ГУПов и МУПов, по его словам, непрозрачна, что может приводить к злоупотреблениям.





"AK&M" от 13.12.2019
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