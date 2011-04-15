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13/12/2019
16:58

На Московской Бирже начались торги БПИФ на российские корпоративные еврооблигации

На Московской Бирже начались торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) на российские корпоративные еврооблигации под управлением ВТБ Капитал Управление активами. Об этом говорится в сообщении биржи.

Фонд следует динамике Индекса МосБиржи корпоративных российских еврооблигаций, рассчитываемый Московской Биржей, и предоставляет возможность инвестировать средства в валюте в диверсифицированный портфель еврооблигаций, номинированных в долларах США, выпущенных российскими компаниями.

Торги фондом проводятся в долларах США.
На фондовом рынке Московской Биржи обращаются 35 биржевых фондов: 19 БПИФов под управлением УК "Сбербанк Управление Активами", УК "Альфа-Капитал", АО ВТБ Капитал Управление активами, УК "Газпромбанк – Управление активами", УК "Тинькофф Капитал" и УК "Восток-Запад" и 16 иностранных биржевых инвестиционных фондов (ETFs – Exchange Traded Funds) компаний FinEx Funds и ITI Funds. Биржевые фонды запущены на бенчмарки восьми стран (Россия, Казахстан, Германия, Великобритания, США, Китай, Япония, Австралия). Базовыми активами фондов выступают фондовые индексы, акции, облигации и товары. За 11 месяцев 2019 года совокупный оборот по биржевым фондам составил 43 млрд руб., совокупная стоимость чистых активов – свыше $520 млн.


"AK&M" от 13.12.2019
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