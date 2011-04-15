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13/12/2019
18:11

Годовая инфляция продолжает замедляться быстрее, чем ожидал ЦБ, Э.Набиуллина

Годовая инфляция продолжает замедляться быстрее, чем ожидал ЦБ. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров.

"Мы уточнили прогноз инфляции на конец этого года до 2.9–3.2%. При этом средняя инфляция за 2019 год составит 4.5%, что отражает высокий темп роста цен в конце 2018 – первые месяцы 2019 года", - подчеркнула глава ЦБ.

Причины значительного замедления инфляции во втором полугодии – совместное действие комплекса дезинфляционных факторов, как временных, так и более устойчивых. Среди этих факторов – увеличение предложения отдельных продовольственных товаров в связи с высоким урожаем. Также рост цен на импортные товары по-прежнему ограничивается укреплением рубля и замедлением инфляции в странах – торговых партнёрах России. Наряду с этим более устойчивым фактором является сдержанный спрос – и внешний, и внутренний. Соотношение временных и постоянных факторов ещё предстоит оценить.


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