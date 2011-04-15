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13/12/2019
18:45

Российские активы охотно следуют внешним сигналам

Во второй половине дня российский рынок продолжает отыгрывать благоприятный внешний фон – мировые фондовые площадки охотно отыгрывают обнадёживающие новостные заголовки на тему торговых переговоров. США и Китай подают сигналы готовности идти друг другу на уступки ради перемирия, которое должно начаться с заключения первой фазы сделки и частичной отмены взаимных пошлин. Оптимизма инвесторам также добавляет победа консерваторов на выборах в британский парламент, которая существенно снижает угрозы выхода страны из ЕС без сделки. Об этом говорится в комментарии руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана.

На этом фоне индекс МосБиржи и РТС повышаются на 0.13% и 0.84% соответственно. Долларовый индекс определённо ведёт себя бодрее за счёт валютного фактора, ведь рубль неустанно обновляет максимумы, уже протолкнув доллар к отметке 62 руб. На данном этапе прослеживаются явные признаки перекупленности нашей валюты, которая традиционно проигнорировала сегодняшнее решение Банка России, понизившего ставку ещё на четверть процента до 6.25%. В своем сопроводительном заявлении регулятор подчеркнул, что замедление инфляции происходит быстрее, чем ожидалось, а темпы роста российской экономики ускорились в III квартале.

Тем временем цены на нефть после некоторых колебаний решились на новый рывок и впервые со второй половины сентября превысили отметку $65 за баррель, коснувшись области 65.30 руб., получая подпитку на фоне всеобщего торгового оптимизма, который взвинтил спрос на рисковые активы в целом. Одновременно от массовой эйфории страдает защитный доллар, что придает Brent дополнительный импульс. При этом в краткосрочной перспективе присутствует риск фиксации прибыли, особенно если американские розничные продажи превысят прогнозы и ослабят давление на доллар.

"AK&M" от 13.12.2019
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