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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 14 декабря, в размере 62.5544 руб. против 63.2257 руб. на 13 декабря.
Курс доллара США за последние 5 дней:
13.12.19 - 63.2257 руб.
12.12.19 - 63.5653 руб.
11.12.19 - 63.5788 руб.
10.12.19 - 63.7244 руб.
07.12.19 - 63.7185 руб.
"AK&M" от 16.12.2019