ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 14 декабря, в размере 62.5544 руб. против 63.2257 руб. на 13 декабря.





Курс доллара США за последние 5 дней:



13.12.19 - 63.2257 руб.

12.12.19 - 63.5653 руб.

11.12.19 - 63.5788 руб.

10.12.19 - 63.7244 руб.

07.12.19 - 63.7185 руб.

































































































"AK&M" от 16.12.2019