ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 14 декабря, в размере 69.8608 руб. против 70.4271 руб. на 13 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



13.12.19 - 70.4271 руб.

12.12.19 - 70.4558 руб.

11.12.19 - 70.3881 руб.

10.12.19 - 70.5047 руб.

07.12.19 - 70.7584 руб.







































































































































































































































































"AK&M" от 16.12.2019