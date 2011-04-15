Повтор! Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 6.25% годовых

Совет директоров Банка России 13 декабря 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п. до 6.25% годовых. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения продолжают снижаться. Ценовые ожидания предприятий в целом не изменились. Темпы роста российской экономики в III квартале повысились, однако пока сложно оценить их устойчивость. Сохраняются риски существенного замедления мировой экономики. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3.5–4% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем, полагает регулятор.



При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 года. ЦБ будет принимать решения по ключевой ставке с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.



"AK&M" от 16.12.2019