Банк "Уралсиб" снизил ставки по программам ипотечного кредитования. В среднем ставки были снижены на 0.2 - 0.41 процентных пункта, говорится в сообщении банка.



Минимальная ставка по программе приобретения строящегося жилья составляет: 8.49% годовых - при сумме кредита от 5 млн руб., 8.79% годовых - при сумме кредита до 5 млн руб.



Минимальная ставка по программе приобретения готового жилья составляет 8.59% годовых.



По программе рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков минимальные ставки остались без изменений: 8.39% годовых - при сумме кредита от 5 млн руб., 8.99% годовых - при сумме кредита до 5 млн руб.



Ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми составляет 4.9% годовых (при кредитовании по двум документам ставка по кредиту повышается на 0.5 процентных пункта). Программа действует для семей с двумя и более детьми, где второй и последующие дети рождены в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Также заемщиком по данной программе может быть любой гражданин, имеющий ребенка-инвалида, который рожден не позднее 31 декабря 2022. При этом не имеет значения общее количество детей в семье. Также не важна группа инвалидности и то, когда ребенок ее получил. Условиями программы оговаривается, что ребенок может быть также усыновленным (удочеренным).



Банк "Уралсиб" (ИНН 0274062111) образован в 1993 году, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. До декабря 2001 года банк назывался "Республиканский инвестиционно-кредитный банк "БашКредитБанк". В сентябре 2006 года к нему были присоединены Автобанк-НИКойл, ИБГ "НИКойл", Брянский народный банк и Кузбассугольбанк. Банк "Уралсиб" является основным активом финансовой корпорации "Уралсиб".









"AK&M" от 16.12.2019