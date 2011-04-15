Российская валюта остается на комфортных уровнях (вблизи 62.8 в паре с долларом и 70 в паре с евро). Комфортные уровни обеспечиваются умеренно оптимистичным внешним фоном, связанным с надеждами на дальнейшее продвижение по торговым переговорам, а также попытками нефти закрепиться у отметок в $65 за баррель. Об этом говорится в обзоре Nordea.



В рамках текущей недели умеренную поддержку рублю может также оказать приближение налогового периода, пик которого придется на 25 декабря. Фактором риска для рубля выступают слушания в одном из комитетов Сената США по законопроекту об антироссийских санкциях. Изначально данные слушания должны были состояться на прошлой неделе, но затем были перенесены на 18 декабря (с 17:30 до 18:30 по московскому времени). Трансляция слушаний не планируется, поэтому риторика по итогам заседания может быть весьма ограниченной. Совокупность перечисленных факторов дает основания ожидать сохранения комфортных уровней по рублю на горизонте текущей недели.



"AK&M" от 16.12.2019