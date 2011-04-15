Котировки нефти завершили неделю уверенным восходящим движением, достигнув трехмесячных максимумов на фоне успешного подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Ряд торговых пошлин в отношении китайского импорта будут снижены, а Китай нарастит покупки сельхозпродукции из США. Об этом говорится в комаментарии эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова.



Снижение протекционистских мер говорит о постепенной деэскалации торгового противостояния, что снижает опасения по поводу замедления экономики и слабости спроса на энергоносители. В то же время сама по себе первая фаза сделки не решает ключевых противоречий между странами, поэтому нельзя считать конфликт полностью исчерпанным. Риски возобновления споров по торговым вопросам пока остаются.



Фьючерсы на Brent в пятницу достигли отметки $66 за баррель и отскочили к $65. На рынке складывается позитивный сентимент, что может способствовать дальнейшему локальному укреплению цен. В то же время основные драйверы роста уже учтены в цене, так что торговый диапазон $64.5–66.5 выглядит справедливым на краткосрочном диапазоне.



Согласно данным очередного еженедельного доклада от Baker Hughes, буровая активность в Штатах незначительно восстановилась. Количество активных нефтяных буровых установок в США выросло и достигло на прошлой неделе 667 установок (+4), отскочив от двухлетних минимумов. В годовом выражении сокращение составляет 206 установок. Более половины всех буровых (400 против 487 на начало года) сосредоточено на ключевом американском сланцевом месторождении Permian.



В 2019 году многие сланцевые компании существенно сократили расходы на бурение, что стало причиной снижения числа активных установок. По предварительным данным, в 2020 году нефтедобытчики продолжат сокращать капитальные расходы, что может сказаться на темпах роста добычи США в негативную сторону.



С утра фьючерсы на Brent торгуются с понижением на 0.35% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии, несмотря на позитивную статистику из Китая. Судя по всему, наблюдается техническая коррекция после позитивного окончания недели.



Розничные продажи в Китае по итогам ноября выросли на 8% г/г (прогноз +7.6%). Промышленное производство выросло на 6.2% г/г (прогноз +5%). Капитальные инвестиции прибавили с начала года 5.2% (прогноз +5.2%).



Перспективы роста спроса на нефть находятся в тесной зависимости от глобального экономического роста. Макроэкономические показатели Китая, который является одним из крупнейших импортеров нефти и наиболее весомой экономикой Азии, представляют интерес для участников рынка. Устойчивый рост показателей позволяет строить более смелые прогнозы по ценам на нефть, в то время как замедление создает риски избытка на рынке и способствует более консервативным оценкам.



"AK&M" от 16.12.2019