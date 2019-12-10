ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 17 декабря в размере 62.7686 руб. против 62.5544 руб. на 14 декабря.





Курс доллара США за последние 5 дней:



14.12.19 - 62.5544 руб.

13.12.19 - 63.2257 руб.

12.12.19 - 63.5653 руб.

11.12.19 - 63.5788 руб.

10.12.19 - 63.7244 руб.



































































































"AK&M" от 16.12.2019