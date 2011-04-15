Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 17 декабря

Банк России установил на 17 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.1597

1 Азербайджанский манат 36.5934

100 Армянских драмов 13.1425

1 Белорусский рубль 29.8401

1 Болгарский лев 35.7656

1 Бразильский реал 15.2785

100 Венгерских форинтов 21.2339

1000 Вон Республики Корея 53.4292

10 Гонконгских долларов 80.5914

10 Датских крон 93.6062

1 Доллар США 62.7686

1 Евро 69.9431

100 Индийских рупий 88.5430

100 Казахстанских тенге 16.3152

1 Канадский доллар 47.7836

100 Киргизских сомов 89.6717

10 Китайских юаней 89.6259

10 Молдавских леев 36.3876

1 Новый туркменский манат 17.9595

10 Норвежских крон 69.6477

1 Польский злотый 16.3857

1 Румынский лей 14.6423

1 СДР (специальные

права заимствования) 86.8774

1 Сингапурский доллар 46.2759

10 Таджикских сомони 64.8369

1 Турецкая лира 10.7414

10000 Узбекских сумов 65.8124

10 Украинских гривен 26.7410

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 83.9969

10 Чешских крон 27.4350

10 Шведских крон 67.0032

1 Швейцарский франк 63.8217

10 Южноафриканских рэндов 43.3521

100 Японских иен 57.3570

"AK&M" от 16.12.2019