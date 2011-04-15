Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 17 декабря

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Банк России установил на 17 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.1597
1 Азербайджанский манат 36.5934
100 Армянских драмов 13.1425
1 Белорусский рубль 29.8401
1 Болгарский лев 35.7656
1 Бразильский реал 15.2785
100 Венгерских форинтов 21.2339
1000 Вон Республики Корея 53.4292
10 Гонконгских долларов 80.5914
10 Датских крон 93.6062
1 Доллар США 62.7686
1 Евро 69.9431
100 Индийских рупий 88.5430
100 Казахстанских тенге 16.3152
1 Канадский доллар 47.7836
100 Киргизских сомов 89.6717
10 Китайских юаней 89.6259
10 Молдавских леев 36.3876
1 Новый туркменский манат 17.9595
10 Норвежских крон 69.6477
1 Польский злотый 16.3857
1 Румынский лей 14.6423
1 СДР (специальные
права заимствования) 86.8774
1 Сингапурский доллар 46.2759
10 Таджикских сомони 64.8369
1 Турецкая лира 10.7414
10000 Узбекских сумов 65.8124
10 Украинских гривен 26.7410
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 83.9969
10 Чешских крон 27.4350
10 Шведских крон 67.0032
1 Швейцарский франк 63.8217
10 Южноафриканских рэндов 43.3521
100 Японских иен 57.3570
"AK&M" от 16.12.2019