На востоке Москвы изменилась схема движения. Об этом сообщил ЦОДД.



Так, участки 11-й и 12-й Парковых улиц от Нижней Первомайской улицы до Измайловского проспекта и Измайловского проспекта от 11-й до 12-й Парковой улицы стали односторонними.



Благодаря изменению схемы движения, количество мест на Измайловском проспекте увеличилось с 18 до 54. На 11-й Парковой ул. - с 24 до 35, а на 12-й Парковой с 38 до 44. 15 из 133 мест на этих участках предназначено для маломобильных граждан. Проехать по 11-й Парковой улице теперь можно в направлении от Измайловского проспекта в сторону Нижней Первомайской улицы, по 12-й Парковой улице от Нижней первомайской улицы в направлении Измайловского проспекта, а по Измайловскому проспекту от 12 Парковой улицы к 11-й.







"AK&M" от 16.12.2019