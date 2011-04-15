За Полярным кругом обустроят новый участок нефтедобычи

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проект обустройства куста скважин на Колвинском нефтяном месторождении в Ненецком автономном округе Архангельской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение, говорится в сообщении ведомства.



Проектной документацией, получившей положительное заключение Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено обустройство семи добывающих скважин, расположенных на кустовой площадке N 11. В числе основных технологических объектов будет сооружен нефтегазопровод для транспорта продукции добывающих скважин куста в промысловый трубопровод, а также низконапорный водовод для транспорта пластовой воды до нагнетательных скважин куста N 11.



Кроме того, в ходе реализации проекта на Колвинском месторождении проложат высоковольтную линию ВЛ-10 кВ, необходимую для электроснабжения проектируемого куста скважин. Также здесь построят автомобильную дорогу для связи куста с другими объектами месторождения.



Колвинское нефтяное месторождение было открыто в 1986 году за Полярным кругом, в центральной части Большеземельской тундры. Ближайший к месторождению населенный пункт, деревня Хорей-вер Ненецкого автономного округа Архангельской области, находится в 55 км от него. Промышленные запасы нефти приурочены к Хорейверской нефтегазоносной области, где сосредоточено около 20% начальных разведанных запасов нефти Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Разработка Колвинского месторождения началась в 2010 году, в настоящее время добычу ведёт компания "ННК-Печоранефть".







"AK&M" от 16.12.2019