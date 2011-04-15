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16/12/2019
12:47

РЖД сделают железные дороги тише

ОАО "РЖД" определило финалистов открытого запроса по поиску инновационных решений по защите населения от шума. Об этом говорится в сообщении компании.

Конкурс на проекты по снижению сверхнормативного акустического воздействия (вибрации) объектов железнодорожного транспорта проводился с 23 августа по 23 сентября 2019 года.

Всего в рамках открытого запроса поступило 34 инновационных предложения.

Железная дорога проходит через большинство населённых пунктов, расположенных на территории страны. Решение проблем со сверхнормативным акустическим воздействием является одной из актуальных задач холдинга.

В результате конкурса специалисты выбрали девять финалистов, с инновационными предложениями которых будет продолжена работа: "Автоматический комплекс снижения уровня шума на сортировочной горке СПР-Ш" (предложение ООО "ЭМЗ "Машиностроитель"); "Шина тормозная композиционная вагонного замедлителя восстановленная (ШТК-В)" (предложение ООО "Информационные технологии"); "Новая промышленная высокодемпфирующая сталь марки 01Ю5Т и преимущества её применения" (предложение ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт чёрной металлургии им. И.П. Бардина"); "Разработка и применение виброизоляционного материала для устранения источника шума на объектах ОАО "РЖД" (предложение ООО "Диафор"); "Безбаластнaя система верхнего строения пути с использованием "Рельсовых опорных блоков в защитном слое - EBS" (предложение компании Tines)

Также будет продолжена работа: "Разработка и организация производства вибро-шумопоглощающих материалов нового поколения для авто-, авиа,- судо-, вагоно-, машиностроения и строительства" (предложение Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева); "Системы первичного и вторичного подвешивания тележки выгона" (предложение компании Zhuzhou Times New Material Technology); "Композитные шумопоглощающие панели с древобетоном с сеткой "антиграфити" (предложения ООО "Масстар"); "Микрофонная решетка акустической голографии" (предложение АО "НТЦ "Формула Защиты").

ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.

Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.

"AK&M" от 16.12.2019
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