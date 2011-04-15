Интер РАО продало 50% акций СП в Республике Казахстан

ПАО "Интер РАО" завершило сделку по продаже 50% акций АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", совместного предприятия в Республике Казахстан, Фонду национального благосостояния "Самрук-Казына". Об этом говорится в сообщении компании.



Сумма сделки составила $25 млн.

В результате 100% акций угольной электростанции установленной мощностью 1000 МВт перешли во владение Группы "Самрук". Также в рамках сделки Группа "Самрук" приняла на себя 100% гарантии по исполнению обязательств Экибастузской ГРЭС-2 перед банками-кредиторам.



Реализация сделки продолжалась более года в связи с необходимостью проведения корпоративных процедур, в том числе одобрения сделки органами управления сторон, получения согласия банков-кредиторов Экибастузской ГРЭС-2 на смену акционера станции, а также регулирующих органов.



Решение о выходе Интер РАО из капитала казахстанской электростанции отражает стратегию компании, направленную на развитие деятельности в России, а также устойчивое долгосрочное развитие бизнеса. Продажа доли в Экибастузской ГРЭС-2 также существенно снизит потребление угля Группой "Интер РАО", увеличив долю газа в топливном балансе Группы.



ПАО "Интер РАО" (ПАО "Интер РАО ЕЭС", ИНН 2320109650) образовано в мае 1997 года на основании решения учредителя - ОАО РАО "ЕЭС России", является крупнейшим в России оператором экспорта-импорта электроэнергии, управляет многочисленными энергетическими активами в РФ и за рубежом. Установленная электрическая мощность электростанций, входящих в состав группы "Интер РАО" и находящихся под её управлением, составляет 33.487 ГВт, тепловая - 25.731 тыс. Гкал/ч.



Уставный капитал Интер РАО составляет 293.34 млрд руб. и разделён на 10440000997683 обыкновенные акции номинальной стоимостью 0.02809767 руб. каждая. Основными акционерами компании являются: АО "Интер РАО Капитал" (дочерняя структура Интер РАО) - 29.3919% акций, группа "ФСК ЕЭС" - 9.2389%, АО "Роснефтегаз" - 27.63%, Внешэкономбанк - 0.037%.



Прибыль Интер РАО по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 16.2% до 64.7 млрд руб. с 55.7 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 9.5% до 753.8 млрд руб. с 688.2 млрд руб., показатель EBITDA - на 21.2% до 105.9 млрд руб. с 87.4 млрд руб., операционная прибыль - на 20.9% до 77.1 млрд руб. с 63.8 млрд руб.



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