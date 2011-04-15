НПФ по итогам 9 месяцев заметно увеличили доходность, ЦБ

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по итогам 9 месяцев 2019 года заметно увеличили доходность от инвестирования пенсионных средств по сравнению со значением за аналогичный период предыдущего года, свидетельствуют материалы Банка России.



Средневзвешенная доходность (до вычета вознаграждения управляющим компаниям, спецдепозитарию и фонду) по пенсионным накоплениям выросла на 8.3 п.п. до 10.1% годовых, по пенсионным резервам - на 3.9 п.п. до 8.2% годовых.



Росту доходности НПФ способствовала благоприятная конъюнктура рынка долговых инструментов на фоне увеличения доли вложений в облигации. Позитивное влияние оказал и стабильный рост рынка акций. Положительную доходность пенсионных накоплений по итогам 9 месяцев показали все 33 НПФ, работающих по обязательному пенсионному страхованию, пенсионных резервов - 44 из 47 фондов, работающих по негосударственному пенсионному обеспечению.



Показатели по пенсионным накоплениям НПФ III квартал подряд опережают доходность от инвестирования пенсионных накоплений ПФР по расширенному портфелю.



В июле-сентябре 2019 года сохранился тренд на снижение доли акций и увеличение доли корпоративных облигаций в инвестиционных портфелях НПФ. Этому способствовала как положительная переоценка долговых инструментов, так и продажа акций отдельных эмитентов. Доля реального сектора в пенсионных накоплениях остается доминирующей (37%), но за квартал незначительно сократилась (на 1 п.п.). В пенсионных резервах доля реального сектора, наоборот, выросла на 1 п.п. и составила 30%.



Пенсионные средства ПФР и НПФ на конец III квартала 2019 года превысили 6 трлн руб. Инвестиционный портфель пенсионных средств НПФ за июль-сентябрь 2019 года достиг 4.2 трлн рублей, из которых 2.8 трлн руб. приходится на пенсионные накопления (+1.9% к/к) и 1.4 трлн руб. - на пенсионные резервы (+2.5% к/к).







"AK&M" от 16.12.2019