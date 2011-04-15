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Узбекистан запустит регулярное автобусное сообщение с Москвой. Об этом сообщило Министерство транспорта Республики Узбекистан.
Автобусный маршрут Ташкент-Москва (Новоясеневская) откроют 19 декабря. Рейсы запланированы два раза в неделю по понедельникам и четвергам.
"AK&M" от 16.12.2019