Оборот фальсифицированного топлива в Крыму снизился в 3 раза

Доля нарушений на рынке топлива в Республике Крым и Севастополе снизилась до 21.5%, или более чем в 3 раза по сравнению с первым полугодием 2019 года, когда доля АЗС, реализующих опасное топливо, составила более 70%. Об этом говорится в материалах Росстандарта.



Говоря об итогах проверок, проведённых во втором полугодии текущего года, глава ЮМТУ Росстандарта Вадим Пархоменко, слова которого приводятся в сообщении, отметил значительное снижение доли нарушений в сфере реализации суррогатного топлива на полуострове по сравнению с первым полугодием. Доля оборота фальсификата в регионе в мае-июне текущего года достигала 3/4 рынка. Сейчас этот показатель находится на уровне 21.5%.



Напомним, что в 2019 году Росстандартом, в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации и в рамках "дорожной карты" по противодействию обороту фальсифицированного и небезопасного топлива на территории Республики Крым, подписанной в феврале 2019 года руководителем Росстандарта Алексеем Абрамовым и главой Республики Крым Сергеем Аксеновым, начаты массовые проверки организаций нефтепродуктообеспечения Крымского полуострова. Задача надзорных мероприятий на топливном рынке полуострова - решение проблемы оборота фальсификата.



В мае-ноябре 2019 года была проверена 71 АЗС - это порядка четверти рынка в Крыму. В отношении нарушителей будут применены взыскания в виде "оборотных" штрафов. Перечень добросовестных АЗС и тех, кто реализует опасное для автомобилей и экологии топливо, будет дополнительно опубликован на сайте Росстандарта после завершения проверок в конце декабря 2019 года.



Ранее в рамках информационного проекта "Топливо без обмана" Росстандарт опубликовал Карту качества топлива России по результатам надзорных мероприятий за 9 месяцев 2019 года. Республика Крым и Севастополь попали в бордовую зону, где доля нарушений составляет более 20%, а риск заправиться некачественным топливом является существенным.





"AK&M" от 16.12.2019