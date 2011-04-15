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16/12/2019
13:10

Пассажиропоток авиакомпаний РФ за 11 месяцев вырос на 10.6% до 119.2 млн

Российские авиакомпании за 11 месяцев 2019 года перевезли 119.2 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10.6%, сообщила Росавиация.

Пассажирооборот увеличился до 300 млрд пассажирокилометров (+13%).

В ноябре текущего года российские авиакомпании перевезли более 8.9 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4%; пассажирооборот достиг отметки в 23.6 млрд пассажирокилометров, что на 9% больше показателя ноября прошлого года.

В ноябре 2019 года авиакомпания "Аэрофлот" обслужила 2.8 млн пассажиров, сохранив объём авиаперевозок на уровне ноября прошлого года. Отмечается рост показателей производственной деятельности у авиакомпаний "S7" - 1.2 млн пассажиров (+47%) и "Победа" - более 871 тыс. пассажиров (+37%). Услугами авиакомпании "Уральские авиалинии" в ноябре воспользовались более 692 тыс. пассажиров (+12%). Авиакомпания "Россия" перевезла 612 тыс. пассажиров (-5%).


"AK&M" от 16.12.2019
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