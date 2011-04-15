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16/12/2019
13:26

РФПИ и партнёры закрыли финпроект строительства ЦКАД-4

Консорциум инвесторов с участием Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и ведущих ближневосточных фондов объявили о финансовом закрытии проекта строительства Пускового комплекса N 4 Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-4). Об этом говорится в сообщении РФПИ.

Общий размер привлечённого акционерного и долгового финансирования в проект составит около 40 млрд руб. РФПИ и партнёры предоставляют финансирование в размере свыше 4 млрд руб. Кредиторами проекта также выступают Сбербанк, Газпромбанк, Евразийский банк развития и ВЭБ.РФ.

РФПИ является ведущим партнёром проекта с долей в размере 40% в концессионере строительства ЦКАД-4 - ООО "Юго-восточная магистраль". Операционным партнёром выступает ГК "Автобан".

Строительство ЦКАД-4, как планируется, будет завершено не позднее октября 2021 года.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнёрами реализации более 70 проектов общим объёмом свыше 1.5 трлн руб., охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс. сотрудников, годовая выручка которых составляет 6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнёрства с ведущими международными соинвесторами из более чем 15 стран на общую сумму более $40 млрд.


"AK&M" от 16.12.2019
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