Правительство внесло в Госдуму законопроект, изменяющий порядок подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, изменяющий порядок подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Соответсвующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Законопроект вносит в ряд законодательных актов изменения, регламентирующие подготовку кадров высшей квалификации по программам аспирантуры. В частности, предлагается вместо ФГОС по направлениям подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре установить федеральные государственные требования (ФГТ) к подготовке кадров высшей квалификации по программам аспирантуры и, как следствие, отменить государственную аккредитацию образовательной деятельности по программам аспирантуры.



Уточняются требования к итоговой аттестации по программам аспирантуры. На уровне Правительства России будет утверждён порядок сопровождения лиц, успешно прошедших итоговую аттестацию по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), при представлении ими диссертации на соискание учёной степени кандидата наук к защите, а также порядок осуществления контроля за подготовкой научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).



Законопроектом предусмотрены переходные положения, в соответствии с которыми: приём на обучение по образовательным программам аспирантуры в соответствии с ФГОС прекращается с 1 сентября 2021 года; обучение лиц, принятых по образовательным программам аспирантуры в соответствии с ФГОС, осуществляется до истечения нормативных сроков освоения указанных образовательных программ, при этом предусматривается возможность перевода на обучение по образовательным программам аспирантуры в соответствии с ФГТ.



Устанавливаются особенности реализации образовательной деятельности по программам аспирантуры, не имеющим государственной аккредитации, предоставления отсрочки от призыва на военную службу.



"AK&M" от 16.12.2019