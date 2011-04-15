Объём потребкредитования в декабре может вырасти на 20%

Декабрь - традиционно сезон "высокого" спроса в розничной торговле. Многие производители товаров и продавцы предлагают в предновогодний сезон скидки и проводят акции, стимулирующие спрос. Не является исключением и рынок розничного кредитования. Как показывает статистика за 2015-2018 годы, в декабре потребительских кредитов в среднем выдаётся на 20% больше, чем в предыдущие месяцы. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



Самыми активными заёмщиками в "высокий" сезон становятся граждане в возрасте от 30 до 39 лет. В этой возрастной группе в декабре обычно выдаётся на 28.2% больше потребительских кредитов, чем в среднем в месяц в течение года.



Среди регионов - лидеров в розничном необеспеченном кредитовании, самая высокая декабрьская активность в последние годы фиксируется в Ставропольском крае (на 37.9% больше среднемесячного значений), Московской (29.8%) и Ростовской (28.6%) областях. В свою очередь, в Ленинградской (16%) и Белгородской (17.7%) областях, а также в Республике Татарстан (17.8%) показатели декабря самые скромные относительно остальных календарных месяцев.





"AK&M" от 16.12.2019