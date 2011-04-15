В Генплан Москвы заложены линии метро в Балашиху и Мытищи

Генеральный план развития столицы предполагает строительство линии метро в Балашиху и Мытищи, однако это отдалённая перспектива, заявил главный инженер института Генплана Москвы Михаил Крестмейн, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Уже сегодня мы прорабатываем варианты развития метро на очень отдалённую перспективу. Мы понимаем, что помимо планируемых к строительству Рублёво-Архангельской и Бирюлевской линий, необходимо проработать техническую возможность продления линии метро в Балашиху и Мытищи, поскольку эти города активно развиваются и участвуют в жизни столицы", - сказал М.Крестмейн.



Он подчеркнул, что говорить о каких-либо сроках строительства преждевременно.



"Мы просчитываем определённую перспективу и не ставим какие-то сроки строительства. Нам важно рассчитать потенциальную возможность, а строителям - сделать задел для возведения дополнительных станций", - добавил главный инженер.



Этим летом заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что в ближайшие годы проекты по продлению линий метро в Подмосковье реализовываться не будут.



"Метро - это в первую очередь городской транспорт, агломерационное сообщение все мегаполисы мира решают железнодорожным транспортом. Лучшая альтернатива метро в Подмосковье - развитие скоростного железнодорожного транспорта, а именно Московских центральных диаметров", - отмечал М.Хуснуллин.







"AK&M" от 16.12.2019