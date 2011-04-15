Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

16/12/2019
15:44

В Генплан Москвы заложены линии метро в Балашиху и Мытищи

Генеральный план развития столицы предполагает строительство линии метро в Балашиху и Мытищи, однако это отдалённая перспектива, заявил главный инженер института Генплана Москвы Михаил Крестмейн, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Уже сегодня мы прорабатываем варианты развития метро на очень отдалённую перспективу. Мы понимаем, что помимо планируемых к строительству Рублёво-Архангельской и Бирюлевской линий, необходимо проработать техническую возможность продления линии метро в Балашиху и Мытищи, поскольку эти города активно развиваются и участвуют в жизни столицы", - сказал М.Крестмейн.

Он подчеркнул, что говорить о каких-либо сроках строительства преждевременно.

"Мы просчитываем определённую перспективу и не ставим какие-то сроки строительства. Нам важно рассчитать потенциальную возможность, а строителям - сделать задел для возведения дополнительных станций", - добавил главный инженер.

Этим летом заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что в ближайшие годы проекты по продлению линий метро в Подмосковье реализовываться не будут.

"Метро - это в первую очередь городской транспорт, агломерационное сообщение все мегаполисы мира решают железнодорожным транспортом. Лучшая альтернатива метро в Подмосковье - развитие скоростного железнодорожного транспорта, а именно Московских центральных диаметров", - отмечал М.Хуснуллин.



"AK&M" от 16.12.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100